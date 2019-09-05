Кузьміна, який 5 років ховався від влади, зняли з розшуку

Джерело: МВС, Bihus.Info

Колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича, народного депутата Рената Кузьміна більше немає у базі осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Деталі: 3 вересня прізвище Кузьміна ще знаходилося у базі розшуку. Станом на 5 вересня його ім'я в розшукових обліках МВС не відображається.

Bihus.info

Що було раніше: 21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній відносно нього Генпрокуратурою.

За його словами, останні п'ять років він знаходився в Україні і "дуже багато людей, включаючи державних чиновників і представників спецслужб, допомагали йому уникати незаконного арешту", переховуючи у різних місцях.

Кузьміну 21 серпня суд мав обрати запобіжний захід у справі про нібито заволодіння землею в "Пущі-Водиці" та незаконне будівництво будинка на ній.

За словами Кузьміна, засідання не відбулося, тому що "прокурори втекли". Засідання перенесли на 12 вересня.

Передісторія: