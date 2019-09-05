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Кузьміна, який 5 років ховався від влади, зняли з розшуку

Четвер, 5 вересня 2019, 19:50
Кузьміна, який 5 років ховався від влади, зняли з розшуку

Джерело: МВС, Bihus.Info

Колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича, народного депутата Рената Кузьміна більше немає у базі осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Деталі: 3 вересня прізвище Кузьміна ще знаходилося у базі розшуку. Станом на 5 вересня його ім'я в розшукових обліках МВС не відображається.

 
Bihus.info

Що було раніше: 21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній відносно нього Генпрокуратурою.

За його словами, останні п'ять років він знаходився в Україні і "дуже багато людей, включаючи державних чиновників і представників спецслужб, допомагали йому уникати незаконного арешту", переховуючи у різних місцях.

Кузьміну 21 серпня суд мав обрати запобіжний захід у справі про нібито заволодіння землею в "Пущі-Водиці" та незаконне будівництво будинка на ній.

За словами Кузьміна, засідання не відбулося, тому що "прокурори втекли". Засідання перенесли на 12 вересня.

Передісторія:

  • За даними ГПУ, Кузьміна підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не могли. Припускали, що він міг переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.
  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Служба безпеки за запитом Парубія перевірила, чи перебував Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК. 5 липня Комісія скасувала реєстрацію.
  • 12 липня Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати. Кузьмін брав участь у виборах за списком ОПЗЖ і пройшов до Верховної Ради.

"Українська правда" в Threads

Теми: КузьмінМВС
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