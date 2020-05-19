Нардепи звернулися до уряду та МОЗ щодо доплат медикам

Народні депутати просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та главу МОЗ Максима Степанова пояснити, чому уряд не зміг вчасно схвалити постанову про доплати медикам.

Джерело: заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Постанова є, а грошей у багатьох випадках – немає. Ми не можемо залишити це без уваги, тому звертаємося до прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я за відповідями:

скільки медичних працівників, які мали право отримати 300% доплату за березень (в розрізі областей);

скільки з них отримали доплату за березень станом на 15 травня; яка ситуація за квітень?

Також необхідно розібратися з тим, чому рішення уряду від 24 квітня застосовується з 1 квітня, а не з 1 березня; чому його ухвалили з запізненням?".

Передісторія: