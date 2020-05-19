Нардепи звернулися до уряду та МОЗ щодо доплат медикам
Народні депутати просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та главу МОЗ Максима Степанова пояснити, чому уряд не зміг вчасно схвалити постанову про доплати медикам.
Джерело: заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова Кравчук: "Постанова є, а грошей у багатьох випадках – немає. Ми не можемо залишити це без уваги, тому звертаємося до прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я за відповідями:
скільки медичних працівників, які мали право отримати 300% доплату за березень (в розрізі областей);
скільки з них отримали доплату за березень станом на 15 травня; яка ситуація за квітень?
Також необхідно розібратися з тим, чому рішення уряду від 24 квітня застосовується з 1 квітня, а не з 1 березня; чому його ухвалили з запізненням?".
Передісторія:
- 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
- 9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.
- 6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.