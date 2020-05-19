Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи звернулися до уряду та МОЗ щодо доплат медикам

Вівторок, 19 травня 2020, 20:36
Нардепи звернулися до уряду та МОЗ щодо доплат медикам

Народні депутати просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та главу МОЗ Максима Степанова пояснити, чому уряд не зміг вчасно схвалити постанову про доплати медикам.

Джерело: заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Постанова є, а грошей у багатьох випадках – немає. Ми не можемо залишити це без уваги, тому звертаємося до прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я за відповідями:

скільки медичних працівників, які мали право отримати 300% доплату за березень (в розрізі областей);

скільки з них отримали доплату за березень станом на 15 травня; яка ситуація за квітень?

Також необхідно розібратися з тим, чому рішення уряду від 24 квітня застосовується з 1 квітня, а не з 1 березня; чому його ухвалили з запізненням?".

Передісторія:

  • 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
  • 9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.
  • 6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.

Українська правда
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівМОЗмедицинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Верховна Рада
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: