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Нардепы обратились к правительству относительно доплат медикам

Вторник, 19 мая 2020, 20:36

Народные депутаты просят премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу МОЗ Максима Степанова объяснить, почему правительство не смогло вовремя принять постановление о доплатах медикам.

Источник: заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь Кравчук: "Постановление есть, а денег во многих случаях - нет. Мы не можем оставить это без внимания, поэтому обращаемся к премьер-министру и министру здравоохранения с вопросами:

сколько медицинских работников, имеющих право получить 300% доплату за март (в разрезе областей)

сколько из них получили доплату за март по состоянию на 15 мая; какая ситуация за апрель?

Также необходимо разобраться с тем, почему решение правительства от 24 апреля применяется с 1 апреля, а не с 1 марта; почему его приняли с опозданием?".

Предыстория:

  • 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.
  • 9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.
  • 6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министровМинздравмедицинакоронавирус


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