Трофімов назвав "переписку" з мером Черкас фейком і політтехнологією

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов запевнив, що не вів переписку з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком.

Джерело: заява Трофімова, яку цитує пресслужба Офісу президента у Telegram-каналі

Пряма мова: "Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій меседжер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з’ясування їхньої правдивості".

Деталі: За словами першого заступника голови ОП, такі інформаційні "вкиди" можуть бути "частиною політичних технологій, які набирають обертів перед місцевими виборами".

Трофімов вважає, що таким чином деякі можновладці "використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу та підвищення свого рейтингу".

Сам факт публікації Бондаренком переписки, заступник Андрія Єрмака відніс до спекулювання на питанні зняття карантинних обмежень.

А рішення про дочасне послаблення карантинних обмежень Трофімов назвав самовільним діями місцевої влади, спрямованими на підвищення рейтингу.

Перший заступник керівника Офісу Президента вважає, що якщо у міських голів є предметні пропозиції щодо допомоги місцевому бізнесу – то завжди можна сконтактуватися з прем’єр-міністром, з представниками уряду та запропонувати своє бачення щодо деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Проте за словами Трофімова, "з боку міського голови Черкас таких дій не побачили".

Передісторія:

Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.

У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією.

Мер Черкас розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова.

Нагадаємо:

Багато хто з українських політиків (від нардепів до п'ятого президента Петра Порошенка) раніше ставали жертвами пранків.

Так, пранкер Джокер розіграв депутатів з фракції "Слуга народу". У своєму телеграм-каналі Джокер опублікував листування зі "слугами" Михайлом Радуцьким і Миколою Тищенком, він з ними спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Порошенко ж став об'єктом для російського пранкера та блогера Володимира Кузнєцова, відомого як "Вован". Він опублікував у мережі відеозапис, на якому нібито говорить з президентом Петром Порошенком від імені глави Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. На записі обговорюється ситуація на Донбасі, Мінські переговори, окупований Крим і зламана пошта помічника президента РФ Владислава Суркова.