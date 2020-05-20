Президент Владимир Зеленский заявил, что в январе он с семьей летал в Оман, потому что его дети имеют право на отдых, и что он не считает необходимым сообщать о своих коротких частных поездках.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка. У меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имеют все права на это. В этом нет никакого секрета.

В чем тут сравнение (с поездкой Порошенко на Мальдивы – ред.), в том что у меня были встречи ради Украины? В том, что моя семья оплатила отель? В том, что я имею право улететь не инкогнито, а по билету, где написано не Петр Инкогнито, а Владимир Зеленский?

И о чем вы говорите, что никто не знал? Да никто не интересовался. Полетел человек на 2-3 дня. Я не должен о своей, мне кажется, частной поездке говорить".

Детали: По словам Зеленского, все это произошло после сложного декабря, где были и нормандская встреча, и дело "Газпрома", и договоренности об обмене пленными.

Кроме того, он добавил, что не брал президентский самолет, понимая, что у Украины в то время даже посла не было в Омане, а сам султан Омана был в сложном состоянии, поэтому речь о встрече на государственном уровне тогда не шла.

Зеленский отметил, что знал, что может иметь в Омане "только частные встречи" и поэтому "как порядочный и достойный человек", решил, что не будет использовать государственный самолет, "даже чтобы улететь на встречу с тем человеком, который сегодня руководит Оманом".

Он добавил, что не мог быть на пляже, но полетел к своей семье, которая оплатила отель, пробыл там, "кажется, три ночи, трое суток", провел некоторые встречи и "так быстро, как смог" вернулся в Украину из-за сбивания самолета МАУ в Иране.

Зеленский в который раз напомнил, что не брал в поездку в Оман ни свой офис, ни помощников, ни министра иностранных дел, но провел очень важные встречи там.

Прямая речь: "Вел себя, как нормальный человек. Я просто не понимал, кто поднимает все это и для чего.

Ну я могу завтра поехать в Одессу. Если это будет моя частная, то о чем (говорить?). Я вам честно скажу: я еще и в душ хожу. И сплю. И люблю детей. И как я их очень крепко люблю и жену свою – это мои, мне так кажется, частные вещи".

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