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У "Слузі народу" створюють комісію з розслідування можливого впливу Байдена на Порошенка

Середа, 20 травня 2020, 14:34
У Слузі народу створюють комісію з розслідування можливого впливу Байдена на Порошенка

У фракції "Слуга народу" ініціюють створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів, озвучених на аудізаписах з голосами, схожими на п'ятого президента Петра Порошенка і колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.

Джерело: заява депутата з фракції СН Олександра Качури на засіданні Верховної Ради в середу, яке цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Разом з колегами ми створюємо тимчасову слідчу комісію з розслідування тих фактів, які були оприлюднені".

Нагадаємо: 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередники, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоБайденСлуга народуВерховна Рада
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