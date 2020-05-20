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В "Слуге народа" создают комиссию по расследованию возможного влияния Байдена на Порошенко

Среда, 20 мая 2020, 14:34

Во фракции "Слуга народа" инициируют создание временной следственной комиссии по расследованию фактов, озвученных на аудиозаписях с голосами, похожими на пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Источник: заявление депутата из фракции СН Александра Качуры на заседании Верховной Рады в среду, которое цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вместе с коллегами мы создаем временную следственную комиссию по расследованию тех фактов, которые были обнародованы".

Напомним: 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

Темы: ПорошенкоБайденСлуга народаВерховная Рада


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