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Зеленський розповів, як вмовляв Рябошапку бути генпрокурором, а той впирався

Середа, 20 травня 2020, 14:52

Президент Володимир Зеленський вважає, що люди, які покинули його команду, а зараз критикують його "за спиною", тримались за свої посади та цікавились політикою більше, ніж афішували це.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістці телеканалу "Прямий"

Деталі: Вже після закінчення пресконференції журналістка підійшла до президента, який м’яко попросив працівника УДО "не відштовхувати" її, та розпитувала про ту частину "дрім-тім" Зеленського, яка вже позбулася посад (як то Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка), а тепер критикує його методи. Зеленський зазначив, що на початку кампанії і каденції, всі вони, мовляв, декларували альтруїзм, але врешті-решт починали вибудовувати свою владну вертикаль.

Пряма мова: Коли я йшов у президенти, у нас була передвиборча кампанія, багато людей працювало з нами. Деякі з них залишились, а деякі люди пішли з команди. Кожен із цих людей, вони мені казали: "Ми йдемо, щоб просто тобі допомогти, ми так хочемо, щоб ти став президентом, але пам’ятай, ми не тримаємось (за посади –ред.).

"Я не хочу бути генеральним прокурором", казав мені пан Рябошапка. Я йому говорив, Руслан, давай, треба. І він: "окей, заради країни піду, буду чесним генеральним прокурором, але в будь-який момент якщо скажеш мені, Володя, піду. В мене є чим займатись".

І всі ці люди так говорили: "нам не треба, ми ж тут не заробляємо, нас бізнес чекає, у нас стільки справ, ми працювали і на тих, і на інших. Адвокатура (звільнений з посади глави Офісу президента Андрій Богдан займається адвокатською діяльністю –ред.)...

Деталі: На запитання, чи зрадили всі ці люди президента, Зеленський відповів:

Пряма мова: "Вони зрадили себе… Говорили: "я не тримаюсь за крісло, я нікого тут, Вова, не расставляю, тут моих нет", а потім вся вертикаль "их нет"... це неповага їх перш за все до себе. Тому виходить, що все ж таки тримались за крісло, політика їм цікава".

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийРябошапка


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