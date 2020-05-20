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Зеленский рассказал, как уговаривал Рябошапку быть генпрокурором, а тот упирался

Среда, 20 мая 2020, 14:52

Президент Владимир Зеленский считает, что люди, которые покинули его команду, а сейчас критикуют его "за спиной", держались за свои должности и интересовались политикой больше, чем афишировали это.

Источник: Зеленский в комментарии журналистке телеканала "Прямой"

Детали: Уже после окончания пресс-конференции журналистка подошла к президенту, который мягко попросил работника УГО "не отталкивать" ее, и расспрашивала о той части "дрим-тим" Зеленского, которая уже лишилась должностей (как то Александр Данилюк и Руслан Рябошапка), а теперь критикует его методы. Зеленский отметил, что в начале кампании и каденции, все они, мол, декларировали альтруизм, но в конце концов начинали выстраивать свою властную вертикаль.

Прямая речь: "Когда я шел в президенты, у нас была предвыборная кампания, много людей работало с нами. Некоторые из них остались, а некоторые люди ушли из команды. Каждый из этих людей, они мне говорили: "Мы идем, чтобы просто тебе помочь, мы так хотим, чтобы ты стал президентом, но помни, мы не держимся (за должности -ред.).

"Я не хочу быть генеральным прокурором", говорил мне господин Рябошапка. Я ему говорил, "Руслан, давай, надо". И он: "окей, ради страны пойду, буду честным генеральным прокурором, но в любой момент если скажешь мне, Володя, уйду. У меня есть чем заниматься".

И все эти люди так говорили: "нам не надо, мы тут не зарабатываем, нас бизнес ждет, у нас столько дел, мы работали и на тех, и на других. Адвокатура (освобожденный от должности главы Офиса президента Андрей Богдан занимается адвокатской деятельностью -ред.) ...

Детали: На вопрос, предали ли все эти люди президента, Зеленский ответил:

Прямая речь: "Они предали себя ... Говорили: "я не держусь за кресло, я никого здесь, Вова, не расставляю, здесь моих нет", а затем вся вертикаль "их нет"... это неуважение их прежде всего к себе. Поэтому получается, что все же держались за кресло, политика им интересна".

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийРябошапка


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