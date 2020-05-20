Порошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

Бывший президент Петр Порошенко назвал скандальные аудиофайлы нардепа Андрея Деркача фейком и обвинил в организации провокации Игоря Коломойского, Офис президента и Россию.

Источник: видеообращение Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины ...

Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (имеется в виду Деркач - УП) - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?"

Детали: Експрезидент подчеркнул, что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины и США, которая "на руку только России". "Провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются", - заявил он.

По его словам, "главными информационными спонсорами провокации" являются три пророссийских телеканала, а также медиа-ресурсы олигарха Игоря Коломойского.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция (Владимира Зеленского - УП) породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины", - заявил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что Джо Байден - друг и союзник Украины, которому "мы должны быть благодарны".

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Напомним: 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.