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Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

Середа, 20 травня 2020, 18:16

Правоохоронні органи вивчили інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) та колишньою "прокуроркою" окупованого Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською.

Джерело: довідка Офісу генпрокурора за результатами опрацювання інтерв’ю, яка є в розпорядженні УП

Деталі: СБУ розслідує справу щодо Гіркіна у вчиненні терористичних актів, вбивств, позбавлення волі людей. Зокрема, розслідуються вбивства Володимира Рибака, Юрія Поправки та Юрія Дяковського в Слов’янську в квітні 2014 року.

Під час опрацювання інтерв’ю зі Стрєлковим правоохоронці відмітили відомості про:

  • вчинення порушення законів та звичаїв війни (серйозні порушення міжнародного гуманітарного права – позасудові страти, вбивства цивільних осіб, вигнання людей на примусові роботи, незаконне позбавлення волі та катування);
  • розв’язання і ведення Росією агресивної війни проти України, утворення і фінансування незаконних збройних формувань, контроль за їх злочинною діяльністю, засилання на територію України тощо;
  • схиляння колишнього Командувача ВМС ЗС України до вчинення державної зради;
  • захоплення будівель і споруд правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, а також зброї, військової техніки та озброєння ЗС України;
  • вчинення терористичних актів і диверсій (збиття з використанням захоплених ПЗРК вертольотів та літаків Повітряних сил ЗС України, знищення мостів, нападів на співробітників СБ України, працівників МВС України та військовослужбовців ЗС України і Національної гвардії України).

Вперше Гіркін особисто підтвердив, що знає про кримінальне переслідування Нідерландами за підозру в збитті МН17.

Під час опрацювання інтерв’ю з Поклонською правоохоронці дізналися таку інформацію:

Поклонська підтвердила вчинення нею державної зради через призначення її на посаду прокурора так званої "Республіки Крим" у складі Росії;

  • підтвердила роль Аксьонова та Константинова у вирішенні питання про призначення її на посаду прокурора так званої "Республіки Крим";
  • Поклонська підтверджує свою участь у переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу та вчиненні інших злочинів на тимчасово окупованій території півострова Крим, підтвердила участь у незаконному позбавленні волі громадян України Сенцова, Кольченка, Афанасьєва, Чірнія;
  • повідомила, що під час роботи на посаді прокурора так званої "Республіки Крим" її помічницею була колишня співробітниця прокуратури АР Крим, яка, зрадивши присязі, перейшла до прокуратури так званої "Республіки Крим";
  • Поклонська підтвердила факт незаконного переслідування за релігійними мотивами представників політичної партії "Хізб ут-Тахрір" шляхом проведення обшуків, притягнення до кримінальної відповідальності та незаконного позбавлення волі;
  • підтвердила факт незаконного переміщення ув’язнених українців з окупованого Криму в Росію;

Зібрану інформацію Офіс генпрокурора планує передати до Міжнародного кримінального суду. У відомстві нагадують, що у своїй практиці МКС використовує відео-Інтерв’ю та інші медіа-джерела як докази при розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Передісторія:

  • 18 травня Гордон проводив інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Їхня розмова тривала майже 4 години. Перед тим хвилю обурення викликала розмова журналіста з колишнім так званим "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
  • В Службі безпеки України заявили, щоперевірять ці інтерв’ю. В Офісі генерального прокурора зазначили, що факти, наведені в них можуть бути використані в міжнародних судах у справах України проти держави-агресора. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив зокрема, що Гіркін розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Він так само запевнив, що ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими.
  • Увечері 18 травня під офісом Гордона відбулась акція протесту. Пікетувальники розмалювали вхід та асфальт біля приміщення образливими написами. Вони пообіцяли, що це не остання подібна акція.
  • Сам Гордон написав відеозвернення, в якому заявив, що вищевказані інтерв’ю були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, та вимагав вибачень від своїх хейтерів.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокуроравійнаРосіяКримокупація


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