Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

Правоохоронні органи вивчили інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) та колишньою "прокуроркою" окупованого Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською.

Джерело: довідка Офісу генпрокурора за результатами опрацювання інтерв’ю, яка є в розпорядженні УП

Деталі: СБУ розслідує справу щодо Гіркіна у вчиненні терористичних актів, вбивств, позбавлення волі людей. Зокрема, розслідуються вбивства Володимира Рибака, Юрія Поправки та Юрія Дяковського в Слов’янську в квітні 2014 року.

Під час опрацювання інтерв’ю зі Стрєлковим правоохоронці відмітили відомості про:

вчинення порушення законів та звичаїв війни (серйозні порушення міжнародного гуманітарного права – позасудові страти, вбивства цивільних осіб, вигнання людей на примусові роботи, незаконне позбавлення волі та катування);

розв’язання і ведення Росією агресивної війни проти України, утворення і фінансування незаконних збройних формувань, контроль за їх злочинною діяльністю, засилання на територію України тощо;

схиляння колишнього Командувача ВМС ЗС України до вчинення державної зради;

захоплення будівель і споруд правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, а також зброї, військової техніки та озброєння ЗС України;

вчинення терористичних актів і диверсій (збиття з використанням захоплених ПЗРК вертольотів та літаків Повітряних сил ЗС України, знищення мостів, нападів на співробітників СБ України, працівників МВС України та військовослужбовців ЗС України і Національної гвардії України).

Вперше Гіркін особисто підтвердив, що знає про кримінальне переслідування Нідерландами за підозру в збитті МН17.

Під час опрацювання інтерв’ю з Поклонською правоохоронці дізналися таку інформацію:

Поклонська підтвердила вчинення нею державної зради через призначення її на посаду прокурора так званої "Республіки Крим" у складі Росії;

підтвердила роль Аксьонова та Константинова у вирішенні питання про призначення її на посаду прокурора так званої "Республіки Крим";

Поклонська підтверджує свою участь у переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу та вчиненні інших злочинів на тимчасово окупованій території півострова Крим, підтвердила участь у незаконному позбавленні волі громадян України Сенцова, Кольченка, Афанасьєва, Чірнія;

повідомила, що під час роботи на посаді прокурора так званої "Республіки Крим" її помічницею була колишня співробітниця прокуратури АР Крим, яка, зрадивши присязі, перейшла до прокуратури так званої "Республіки Крим";

Поклонська підтвердила факт незаконного переслідування за релігійними мотивами представників політичної партії "Хізб ут-Тахрір" шляхом проведення обшуків, притягнення до кримінальної відповідальності та незаконного позбавлення волі;

підтвердила факт незаконного переміщення ув’язнених українців з окупованого Криму в Росію;

Зібрану інформацію Офіс генпрокурора планує передати до Міжнародного кримінального суду. У відомстві нагадують, що у своїй практиці МКС використовує відео-Інтерв’ю та інші медіа-джерела як докази при розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Передісторія: