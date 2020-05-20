Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

Среда, 20 мая 2020, 18:16
Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

Правоохранительные органы изучили интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным) и бывшим "прокурором" оккупированного Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской.

Источник: справка Офиса генпрокурора по результатам обработки интервью, которая есть в распоряжении УП

Детали: СБУ расследует дело по Гиркину в совершении террористических актов, убийств, лишение свободы людей. В частности, расследуются убийства Владимира Рыбака, Юрия Поправки и Юрия Дяковская в Славянске в апреле 2014 года.

Во время обработки интервью со Стрелковым правоохранители отметили сведения о:

  • совершении нарушения законов и обычаев войны (серьезные нарушения международного гуманитарного права - внесудебные казни, убийства гражданских лиц, изгнание людей на принудительные работы, незаконное лишение свободы и пытки)
  • решение и ведение Россией агрессивной войны против Украины, образование и финансирование незаконных вооруженных формирований, контроль за их преступной деятельностью, засылки на территорию Украины и тому подобное;
  • склонение бывшего командующего ВМС ВС Украины к совершению государственной измены;
  • захват зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также оружия, военной техники и вооружения ВС Украины;
  • совершении террористических актов и диверсий (сбитие с использованием захваченных ПЗРК вертолетов и самолетов Воздушных сил ВС Украины, уничтожение мостов, нападений на сотрудников СБ Украины, работников МВД Украины и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии Украины).

Впервые Гиркин лично подтвердил, что знает об уголовном преследовании Нидерландами по подозрению в сбитии МН17.

Во время обработки интервью с Поклонской правоохранители узнали следующую информацию:

  • Поклонская подтвердила совершение ею государственной измены путем назначения на должность прокурора так называемой "Республики Крым" в составе России;
  • подтвердила роль Аксенова и Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой "Республики Крым";
  • Поклонская подтверждает свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа и совершении других преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым, подтвердила участие в незаконном лишении свободы граждан Украины Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Чирния;
  • сообщила, что во время работы в должности прокурора так называемой "Республики Крым" ее помощницей была бывшая сотрудница прокуратуры АР Крым, которая, изменив присяге, перешла в прокуратуру так называемой "Республики Крым";
  • Поклонская подтвердила факт незаконного преследования по религиозным мотивам представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир";
  • подтвердила факт незаконного перемещения заключенных украинцев из оккупированного Крыма в Россию;

Собранную информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. В ведомстве напоминают, что в своей практике МКС использует видео-интервью и другие медиа-источники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Предыстория:

  • 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелков. Их разговор длился почти 4 часа. Перед тем волну возмущения вызвала беседа журналиста с бывшим так называемым "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.
  • В Службе безопасности Украины заявили, что проверят эти интервью. В Офисе генерального прокурора отметили, что факты, приведенные в них, могут быть использованы в международных судах по делам Украины против государства-агрессора. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил в частности, что Гиркин рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений. Он так же заверил, что эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями.
  • Вечером 18 мая под офисом Гордона состоялась акция протеста. Пикетчики разрисовали вход и асфальт возле здания оскорбительными надписями. Они пообещали, что это не последняя подобная акция.
  • Сам Гордон написал видеообращение, в котором заявил, что вышеуказанные интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами, итребовал извинений от своих хейтеров.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: правовойнаРосcияКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
право
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Глава Антикоррупционного суда об ошибках НАБУ, ожидании "посадок" и конфискованных деньгах россиян
Правоохранители разоблачили мошенников, укравших со счетов граждан ЕС 160 миллионов
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: