Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

Правоохранительные органы изучили интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным) и бывшим "прокурором" оккупированного Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской.

Источник: справка Офиса генпрокурора по результатам обработки интервью, которая есть в распоряжении УП

Детали: СБУ расследует дело по Гиркину в совершении террористических актов, убийств, лишение свободы людей. В частности, расследуются убийства Владимира Рыбака, Юрия Поправки и Юрия Дяковская в Славянске в апреле 2014 года.

Во время обработки интервью со Стрелковым правоохранители отметили сведения о:

совершении нарушения законов и обычаев войны (серьезные нарушения международного гуманитарного права - внесудебные казни, убийства гражданских лиц, изгнание людей на принудительные работы, незаконное лишение свободы и пытки)

решение и ведение Россией агрессивной войны против Украины, образование и финансирование незаконных вооруженных формирований, контроль за их преступной деятельностью, засылки на территорию Украины и тому подобное;

склонение бывшего командующего ВМС ВС Украины к совершению государственной измены;

захват зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также оружия, военной техники и вооружения ВС Украины;

совершении террористических актов и диверсий (сбитие с использованием захваченных ПЗРК вертолетов и самолетов Воздушных сил ВС Украины, уничтожение мостов, нападений на сотрудников СБ Украины, работников МВД Украины и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии Украины).

Впервые Гиркин лично подтвердил, что знает об уголовном преследовании Нидерландами по подозрению в сбитии МН17.

Во время обработки интервью с Поклонской правоохранители узнали следующую информацию:

Поклонская подтвердила совершение ею государственной измены путем назначения на должность прокурора так называемой "Республики Крым" в составе России;

подтвердила роль Аксенова и Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой "Республики Крым";

Поклонская подтверждает свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа и совершении других преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым, подтвердила участие в незаконном лишении свободы граждан Украины Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Чирния;

сообщила, что во время работы в должности прокурора так называемой "Республики Крым" ее помощницей была бывшая сотрудница прокуратуры АР Крым, которая, изменив присяге, перешла в прокуратуру так называемой "Республики Крым";

Поклонская подтвердила факт незаконного преследования по религиозным мотивам представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир";

подтвердила факт незаконного перемещения заключенных украинцев из оккупированного Крыма в Россию;

Собранную информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. В ведомстве напоминают, что в своей практике МКС использует видео-интервью и другие медиа-источники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Предыстория: