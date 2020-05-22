Усі розділи
Укр / Рус

У наземний транспорт Києва пускатимуть обмежену кількість людей – заступник Кличка

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:00

З 23 травня наземний транспорті Києва, включно з маршрутками, відновить роботу у звичайному режимі, але у місті діятимуть обмеження щодо кількості посадкових місць.

Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Як прогнозувалося, з 25 травня ми відкриваємо метрополітен, місто готове до цього. З 23 травня з 12 години починає працювати у звичному режимі наземний громадський транспорт без режиму перепусток. І маршрутки.

Але за одного нюансу: ми завтра вранці проведемо засідання комісії ТЕБ та НС, для того щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий.

І обмеження в транспорті будуть: запускати в маршрутки і тролейбуси не більше людей, ніж посадкових місць".

Деталі: За словами Мондриївського, люди на усіх сидячих місцях у транспорті – це буде верхня планка заповненості. Але міська влада спробує пускати транспорт з меншим завантаженням.

Водночас чиновник додав, що якщо буде загроза зростання кількості хворих на коронавірус, то карантин "безумовно відновлять".  

Але наразі, за словами Мондриївського, Київ в умови послаблення карантину потрапляє, і тому, враховуючи потребу киян і бізнесу, буде "повільно і плавно" вступати в наступний етап зняття обмежень. 

Що було раніше: 22 травня міський голова Києва Віталій Кличко закликав Кабмін дозволити ввести у місті послаблення карантину, попри те, що Міністерство охорони здоров'я вважає, що столиця не відповідає критеріям для послаблення.

Передісторія: 

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.
  • 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.  
  • Наразі в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київтранспорткарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

ДБР терміново викликало Порошенка на допит

інфографіка Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список

Усі головні новини...
Київ
Киянам відкривають зоопарк – Кличко показав оновлення
У Києві зростає кількість хворих на пневмонію – Кличко
Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ
Останні новини
15:28
Сорос вважає, що ЄС може і не пережити коронавірусну кризу
15:20
Масове вбивство на Житомирщині: справу взяв на контроль Офіс генпрокурора
15:16
Закарпаття не послаблює карантин
15:13
Топ-менеджеру ОГХК підпалили авто: підозрюють усунуте керівництво
15:11
У МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків
15:06
Кім Чен Ина не бачили на публіці вже 3 тижні – ЗМІ
15:01
Зеленський подякував президенту Фінляндії за "безпеку для українських працівників"
15:00
У наземний транспорт Києва пускатимуть обмежену кількість людей – заступник Кличка
14:57
Ціна на газ в Європі опустилася нижче рівня беззбитковості "Газпрому"
14:49
фотоТанкіст ОРДО попався в руки СБУ, коли поїхав до родичів на Харківщину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!