Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В наземный транспорт Киева будут пускать ограниченное количество людей – заместитель Кличко

Пятница, 22 мая 2020, 15:00
В наземный транспорт Киева будут пускать ограниченное количество людей – заместитель Кличко

С 23 мая наземный транспорте Киева, включая маршрутками, возобновит работу в обычном режиме, но в городе будут действовать ограничения по количеству посадочных мест.

Источник: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Как и прогнозировалось, с 25 мая мы открываем метрополитен, город готов к этому. С 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме наземный общественный транспорт без режима пропусков. И маршрутки.

Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии ТЭБ и ЧС, для того чтобы убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов.

И ограничения в транспорте будут: запускать в маршрутки и троллейбусы не больше людей, чем посадочных мест".

Детали: По словам Мондриивского, люди на всех сидящих местах в транспорте – это будет верхняя планка заполненности. Но городская власть попытается пускать транспорт с меньшей загрузкой.

В то же время чиновник добавил, что если будет угроза роста количества больных коронавирусом, то карантин "безусловно вернут".

Но пока, по словам Мондриевского, Киев в условия ослабления карантина попадает, и поэтому, учитывая потребность киевлян и бизнеса, будет "медленно и плавно" вступать в следующий этап снятия ограничений.

Что было раньше: 22 мая городской голова Киева Виталий Кличко призвал Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Предыстория:

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
  • 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавируса.
  • Сейчас в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорткарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: