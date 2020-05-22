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В наземный транспорт Киева будут пускать ограниченное количество людей – заместитель Кличко

Пятница, 22 мая 2020, 15:00

С 23 мая наземный транспорте Киева, включая маршрутками, возобновит работу в обычном режиме, но в городе будут действовать ограничения по количеству посадочных мест.

Источник: заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Как и прогнозировалось, с 25 мая мы открываем метрополитен, город готов к этому. С 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме наземный общественный транспорт без режима пропусков. И маршрутки.

Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии ТЭБ и ЧС, для того чтобы убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов.

И ограничения в транспорте будут: запускать в маршрутки и троллейбусы не больше людей, чем посадочных мест".

Детали: По словам Мондриивского, люди на всех сидящих местах в транспорте – это будет верхняя планка заполненности. Но городская власть попытается пускать транспорт с меньшей загрузкой.

В то же время чиновник добавил, что если будет угроза роста количества больных коронавирусом, то карантин "безусловно вернут".

Но пока, по словам Мондриевского, Киев в условия ослабления карантина попадает, и поэтому, учитывая потребность киевлян и бизнеса, будет "медленно и плавно" вступать в следующий этап снятия ограничений.

Что было раньше: 22 мая городской голова Киева Виталий Кличко призвал Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Предыстория:

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
  • 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавируса.
  • Сейчас в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Ирина Балачук, УП


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