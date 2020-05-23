Киев запускает наземный транспорт с субботы, метро – с понедельника

В Киеве с 12:00 дня 23 мая начинает работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, метро заработает с 25 мая.

Источник: и.о. первого зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский, замглавы КГГА Петр Пантелеев, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко на брифинге в субботу

Детали: Как отметил Мондриевский, по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром было принято решение о переходе на второй этап ослабления карантина.

Прямая речь Мондриевского: "Учитывая изменение показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, мы сегодня имеем в Киеве следующие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет менее 12, а именно 11,7.

Второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий – это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. Сегодня количество определенных к госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. Следующий показатель – среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней. В Киеве этот показатель 37.7 соответственно.

Учитывая все эти показатели, принято решение о следующем этапе ослабление карантинных мероприятий в городе Киеве.

Это означает, что с 12:00 23 мая в столице начнут работать торговые заведения до тысячи квадратных метров, в том числе те, которые работают в зданиях и имеют отдельные входы.

С 12:00 дня восстановит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт".

Прямая речь Пантелеева: "С 25 мая, с соблюдением всех норм и регламентов, заработает метрополитен в обычном режиме.

Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Кроме того, готовится к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11 классов, имеется в виду сдача ЗНО, учреждения профессионального технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов.

Также готовятся к открытию с 1 июня отели, но без работы ресторанов.

С 1 июня также готовятся открыться детско-юношеской спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, однако без работы бассейнов.

И пляжи, зоны отдыха также заработают с 1 июня. Кроме того, мы откроем для посещения кладбища также с 1 июня.

Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно, это будет зависеть от тенденций заболеваемости".

Детали: Вместе с тем, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко подчеркнул, что с 23 мая на маршруты выходит весь коммунальный пассажирский транспорт. Разрешена также работа частного пассажирского транспорта.

В то же время он призвал киевлян с понедельника рассчитывать время на дорогу до работы, так как количество пассажиров в транспорте будет ограничено.

Что предшествовало: В субботу утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день переход ко 2 этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

22 мая городской голова Киева Виталий Кличко попросил Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Перед этим 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавируса.