Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного арештували без права застави

У Житомирі 23 травня суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у вбивстві 7 людей. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, 22 травня 2020 року на березі водойми, неподалік села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставу та його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка із мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Наразі ще тривають слідчі дії, підозрюваного вже допитали про обставини виникнення конфлікту та причини застосування ним зброї.

Орган досудового розслідування перевіряє озвучену підозрюваним версію.

В ОГП наголошують, що розслідування у цьому кримінальному провадженні перебуває на їх контролі.

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