Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога

В Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: По данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Следственные продолжаются, подозреваемого уже допросили об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия.

Орган предварительного расследования проверяет озвученную подозреваемым версию.

В ОГП отмечают, что расследование в этом уголовном производстве находится на их контроле.

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