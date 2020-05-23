Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога
В Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.
Источник: сообщение Офиса генерального прокурора
Детали: По данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
Следственные продолжаются, подозреваемого уже допросили об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия.
Орган предварительного расследования проверяет озвученную подозреваемым версию.
В ОГП отмечают, что расследование в этом уголовном производстве находится на их контроле.
Предыстория:
- Около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
- Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.
- Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.