На смерть нардепа Давиденка відреагував спікер Ради
Субота, 23 травня 2020, 23:59
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що розслідування смерті народного депутата Валерія Давиденка має бути оперативним та об‘єктивним.
Джерело: його заява, розміщення на сайті парламенту
Пряма мова: "Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка.
Наразі обставини загибелі народного депутата з’ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним.
Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича. Світла пам’ять!".
Нагадаємо:
- У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра".
- Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії.
- Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
- Народний депутат з парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили.
Українська правда