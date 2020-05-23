На смерть нардепа Давиденка відреагував спікер Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що розслідування смерті народного депутата Валерія Давиденка має бути оперативним та об‘єктивним.

Джерело: його заява, розміщення на сайті парламенту

Пряма мова: "Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка.

Наразі обставини загибелі народного депутата з’ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним.

Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича. Світла пам’ять!".

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