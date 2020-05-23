На смерть нардепа Давыденко отреагировал спикер Рады
Суббота, 23 мая 2020, 23:59
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.
Источник: его заявление, размещенное на сайте парламента
Прямая речь: "Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко.
Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным.
От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память!".
Напомним:
- В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие".
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
- Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
- Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.
Украинская правда