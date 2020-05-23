На смерть нардепа Давыденко отреагировал спикер Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.

Источник: его заявление, размещенное на сайте парламента

Прямая речь: "Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко.

Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным.

От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память!".

Напомним: