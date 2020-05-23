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На смерть нардепа Давыденко отреагировал спикер Рады

Суббота, 23 мая 2020, 23:59
На смерть нардепа Давыденко отреагировал спикер Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давиденко должно быть оперативным и объективным.

Источник: его заявление, размещенное на сайте парламента

Прямая речь: "Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко.

Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным.

От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память!".

Напомним:

  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие".
  • Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
  • Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
  • Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радачрезвычайное происшествиеРазумков Дмитрий
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