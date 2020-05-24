Головні новини суботи і ночі: "антиколомойський" закон вступив у силу, в Ірані назвали винного у збитті літака МАУ

"Антиколомойський" закон вступив у силу, в Ірані назвали винного у збитті українського літака біля Тегерана – актуальні новини 23 травня.

Про "антиколомойський" закон

Закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України".

Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Про літак МАУ

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

За його словами колишнього іранського законодавця Махмуда Садекі, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

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Про інші новини

У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра". Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії. Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.