Головні новини суботи і ночі: "антиколомойський" закон вступив у силу, в Ірані назвали винного у збитті літака МАУ
"Антиколомойський" закон вступив у силу, в Ірані назвали винного у збитті українського літака біля Тегерана – актуальні новини 23 травня.
Про "антиколомойський" закон
Закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті "Голос України".
Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Про літак МАУ
Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.
За його словами колишнього іранського законодавця Махмуда Садекі, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.
Про телеграм-канали Української правди
Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.
УП. Стрічка – короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;
УП. Кляті питання – відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.
Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.
Про інші новини
У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра". Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії. Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.