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Главные новости субботы и ночи: "антиколомойский" закон вступил в силу, в Иране назвали виновного в сбивании самолета МАУ

Воскресенье, 24 мая 2020, 08:00

"Антиколомойский" закон вступил в силу, в Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране – актуальные новости 23 мая.

О законе

Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

О самолете МАУ

Ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.

По его словам бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

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Темы: авиа


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