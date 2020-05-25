Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці

Печерський суд Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 липня.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт на 2 місяці до 23 липня. Водночас, суд відмовив у видачі на поруки Антоненка кільком бажаючим.

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Що цьому передувало: