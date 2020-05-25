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Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці

Понеділок, 25 травня 2020, 20:11

Печерський суд Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 липня.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт на 2 місяці до 23 липня. Водночас, суд відмовив у видачі на поруки Антоненка кільком бажаючим. 

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Що цьому передувало:

  • Антоненка вперше арештували у справі Шеремета 14 грудня 2019 року.
  • В понеділок 25 травня адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.
  • 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасуд


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