Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці
Понеділок, 25 травня 2020, 20:11
Печерський суд Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 липня.
Джерело: трансляція засідання суду
Деталі: Суддя задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт на 2 місяці до 23 липня. Водночас, суд відмовив у видачі на поруки Антоненка кільком бажаючим.
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Що цьому передувало:
- Антоненка вперше арештували у справі Шеремета 14 грудня 2019 року.
- В понеділок 25 травня адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.
- 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.
Українська правда