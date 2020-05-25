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Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца

Понедельник, 25 мая 2020, 20:11

Печерский суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 июля.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест на 2 месяца до 23 июля. В то же время суд отказал в выдаче на поруки Антоненко нескольким желающим.

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Что этому предшествовало:

  • Антоненко впервые арестовали по делу Шеремета 14 декабря 2019.
  • В понедельник 25 мая адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Беспалый заявил об отводе судьи.
  • 22 мая полиция сообщила, что завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд


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