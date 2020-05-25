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Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу у 168 тисяч та електронний браслет

Понеділок, 25 травня 2020, 23:38
Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу у 168 тисяч та електронний браслет

Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: адвокат Микола Ореховський, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ореховського: "Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав надіти електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу".

Деталі: Ореховський підкреслив, що захисники Дугарь підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п'ятьох людей взяти Дугарь на поруки.

Що було раніше: 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Того ж дня стало відомо, що прокурори вимагають для Дугарь заставу у 168 тисяч.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа Шереметасуд
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