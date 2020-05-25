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Дело Шеремета: Дугарь назначили залог в 168 тысяч и электронный браслет

Понедельник, 25 мая 2020, 23:38

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: адвокат Николай Ореховский, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ореховского: "Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривень, обязал надеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу".

Детали: Ореховский подчеркнул, что защитники Дугарь подготовят апелляцию на это решение и указал, что судья Виталий Писанец не принял во внимание предоставленные стороной защиты документы, а также готовность пятерых человек взять Дугарь на поруки.

Что было раньше: 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

В тот же день стало известно, что прокуроры требуют для Дугарь залог в 168 тысяч.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Темы: Дело Шереметасуд


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