Справа Шеремета: прокурори вимагають для Дугарь заставу у 168 тисяч – адвокат
Адвокати підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь заявили, що сторона обвинувачення просить змінити їй запобіжний захід.
Джерело: адвокат Дугарь Денис Ломанов у Facebook
Пряма мова Ломанова: Сьогодні, несподівано, було вручено повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування у так-званій "справі Шеремета".
Також, було вручено клопотання, про зміну запобіжного заходу на заставу, відповідно до якого сторона обвинувачення просить визначити заставу у розмірі 80 НМДГ, тобто 168 тисяч гривень".
Що було раніше: 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
- 21 травня усім трьом фігурантам змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета