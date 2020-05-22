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Справа Шеремета: прокурори вимагають для Дугарь заставу у 168 тисяч – адвокат

П'ятниця, 22 травня 2020, 19:34
Справа Шеремета: прокурори вимагають для Дугарь заставу у 168 тисяч – адвокат

Адвокати підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь заявили, що сторона обвинувачення просить змінити їй запобіжний захід.

Джерело: адвокат Дугарь Денис Ломанов у Facebook

Пряма мова Ломанова: Сьогодні, несподівано, було вручено повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування у так-званій "справі Шеремета".

Також, було вручено клопотання, про зміну запобіжного заходу на заставу, відповідно до якого сторона обвинувачення просить визначити заставу у розмірі 80 НМДГ, тобто 168 тисяч гривень".

Що було раніше: 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
  • 21 травня усім трьом фігурантам змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб". 
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Українська правда

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Теми: Справа Шереметапрокуратура
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