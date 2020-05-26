Поїзди й літаки можуть запустити раніше, ніж планували – Криклій

Залізничне пасажирське сполучення в Україні запустять ще до 1 червня, а внутрішні авіаперельоти планують запустити до 15 червня.

Джерело: "Сніданок з 1+1" із посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія

Деталі: У Міністерстві охорони здоров’я анонсували відновлення міжміського автобусного й залізного сполучення з 1 червня.

Криклій заявив, що поїзди запустять раніше, вже цього тижня, але точної дати не назвав.

Першими поїдуть приміські електрички. Далі – поїзди далекого сполучення: швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на південь. Також потяги поїдуть за кордон.

По областях, де епідемічна ситуація не дозволяє руху транспорту, поїзди проходитимуть "транзитом".

Пряма мова Криклія: "Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби".

Деталі: За словами міністра, уже в цю середу чи четвер у продажі з’являться залізничні квитки.

Через карантин ціни на поїзди піднімати не будуть, але вони подорожчають на літній період, як завжди (у червні-серпні проїзд залізницею відбувається за підвищеним коефіцієнтом – плюс 7%).

Під час посадки у вагон буде температурний скринінг.

Без маски в поїзд не пускатимуть.

Пряма мова Криклія: "Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися маскового режиму.

Щодо купе і плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися – і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися".

Інші подробиці: Криклій повідомив, що запуск внутрішніх авіаперельотів теж планують перенести.

Повітряне сполучення між містами, де немає загрозливої ситуації із захворюванням на коронавірус, планують відкрити раніше, ніж анонсували. Тобто ще до 15 червня.

Цьому передувало: Напередодні Криклій повідомив, що квитки на поїзди почнуть продавати, коли всі області повідомлять про епідемічну готовність до запуску залізничного транспорту.