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Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий

Вторник, 26 мая 2020, 12:40
Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий

Железнодорожное пассажирское сообщение в Украине запустят еще до 1 июня, а внутренние авиаперелеты планируют запустить до 15 июня.

Источник: "Сниданок с 1+1" со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия

Детали: В Министерстве здравоохранения анонсировали возобновление междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 1 июня.

Криклий заявил, что поезда запустят раньше, уже на этой неделе, но точной даты не назвал.

Первыми поедут пригородные электрички. Далее – поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать, прежде всего, на юг. Также поезда поедут за границу.

По областям, где эпидемическая ситуация не позволяет движение транспорта, поезда будут проходить "транзитом".

 

Прямая речь Криклия: "Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений это будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни".

Детали: По словам министра, уже в эту среду или четверг в продаже появятся железнодорожные билеты.

Из-за карантина цены на поезда поднимать не будут, но они подорожают на летний период, как всегда (в июне-августе проезд по железной дороге осуществляется с повышенным коэффициентом – плюс 7%).

Во время посадки в вагон будет температурный скрининг.

Без маски в поезд не пустят.

Прямая речь Криклия: "Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим.

Что до купе и плацкарта, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселятся – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться".

Другие подробности: Криклий сообщил, что запуск внутренних авиаперелетов тоже планируют перенести.

Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусом, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.

Этому предшествовало: Накануне Криклий сообщил, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Темы: карантинтранспортУкрзализныцяавиаМининфраструктуры
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