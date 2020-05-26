Все разделы
Укр / Рус

Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий

Вторник, 26 мая 2020, 12:40

Железнодорожное пассажирское сообщение в Украине запустят еще до 1 июня, а внутренние авиаперелеты планируют запустить до 15 июня.

Источник: "Сниданок с 1+1" со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия

Детали: В Министерстве здравоохранения анонсировали возобновление междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 1 июня.

Криклий заявил, что поезда запустят раньше, уже на этой неделе, но точной даты не назвал.

Первыми поедут пригородные электрички. Далее – поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать, прежде всего, на юг. Также поезда поедут за границу.

По областям, где эпидемическая ситуация не позволяет движение транспорта, поезда будут проходить "транзитом".

 

Прямая речь Криклия: "Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений это будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни".

Детали: По словам министра, уже в эту среду или четверг в продаже появятся железнодорожные билеты.

Из-за карантина цены на поезда поднимать не будут, но они подорожают на летний период, как всегда (в июне-августе проезд по железной дороге осуществляется с повышенным коэффициентом – плюс 7%).

Во время посадки в вагон будет температурный скрининг.

Без маски в поезд не пустят.

Прямая речь Криклия: "Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим.

Что до купе и плацкарта, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселятся – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться".

Другие подробности: Криклий сообщил, что запуск внутренних авиаперелетов тоже планируют перенести.

Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусом, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.

Темы: карантинтранспортУкрзализныцяавиаМининфраструктуры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий

Новые послабления с 1 июня: железная дорога, автошколы, бассейны

COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер

Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту

Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца

Все главные новости...
карантин
Кличко объяснил, почему были длинные очереди в зоопарк
Рабочая группа поддержки бизнеса разработала 35 инициатив – их передадут в Кабмин
7 областей не дотягивают до второго этапа смягчения карантина – Ляшко
Последние новости
13:11
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь
13:10
Минфин: В апреле госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом – вырос
13:00
Сообщили о подозрении российскому разведчику, который вербовал "переводчика Гройсмана"
12:59
За месяц падение ВВП углубилось с 4,5% до 12% - ICU
12:55
ЕСПЧ наказал Азербайджан за героизацию убийцы, зарубившего топором армянина на учениях НАТО
12:41
Кличко рассказал, когда наконец запустят и отремонтируют электрички
12:40
Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий
12:34
Кличко объяснил, почему были длинные очереди в зоопарк
12:29
TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения
12:17
Зам Авакова не считает пытки и изнасилование полицейскими причиной для отставки главы МВД
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!