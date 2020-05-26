ДБРівці штурмом увірвалися в музей Гончара – директор звернувся в поліцію

Директор музею Івана Гончара Петро Гончар заявив, що співробітники Державного бюро розслідувань не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.

Джерело: пресслужба "Євросолідарності", Facebook-сторінка музею, hromadske

Пряма мова Гончара: "Яке судове рішення? Виламали двері, забороняли дзвонити по телефону. Не пояснювали нічого. Я намагався телефонувати власнику колекції для дозволу на перегляд колекції. Забороняли.

Пояснювали, що оглянуть приміщення відповідно своїм посадовим обов’язкам, що вони мають право громадські приміщення оглядати.

Це приміщення комунальної власності. Я був там, але двері виламали в експозицію. Можливо, вони виносять роботи десь. Ніхто не показував рішення суду. Я був у кабінеті, вони самі проломилися, навіть не попередили, що ламають двері".

Деталі: У соцмережі на сторінці музею повідомили, що правоохоронці вторглися до музею незаконно: "без рішення суду" та ще й зламали вхідні двері.

У зв’язку з цим директор музею подав заяву до поліції̈ про пошкодження майна.

фото: "Євросолідарність"

Повідомляється, що представники ДБР знаходяться у приміщенні музею та не пускають туди керівництво та журналістів.

Згодом директору музею вдалося потрапити всередину, де "ДБР описує колекцію та все фіксує".

фото: "Євросолідарність"

У музеї Гончара "вимагають від влади пояснення цих дій".

Згодом у ДБР повідомили ЗМІ, що в музеї проводять слідчі дії: "Там проходять слідчі дії, які проводяться слідчими ДБР. Щодо змісту дій, які проводяться в музеї Гончара, немає дозволу слідчого на їхнє оприлюднення".

На прохання прокоментувати заяву директора музею про незаконне проникнення ДБР у будівлю і його звернення за цим фактом у поліцію в держбюро заявили: "Це його право".

Також у ДБР відмовилися уточнити, чи пред’являли директорові музею підстави для проведення слідчих дій, посилаючись на відсутність дозволу слідчого.

фото: FB Музею Івана Гончара

фото: FB Музею Івана Гончара

фото: FB Музею Івана Гончара

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