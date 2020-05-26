ДБРівці штурмом увірвалися в музей Гончара – директор звернувся в поліцію
Директор музею Івана Гончара Петро Гончар заявив, що співробітники Державного бюро розслідувань не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
Джерело: пресслужба "Євросолідарності", Facebook-сторінка музею
Пряма мова Гончара: "Яке судове рішення? Виламали двері, забороняли дзвонити по телефону. Не пояснювали нічого. Я намагався телефонувати власнику колекції для дозволу на перегляд колекції. Забороняли.
Пояснювали, що оглянуть приміщення відповідно своїм посадовим обов’язкам, що вони мають право громадські приміщення оглядати.
Це приміщення комунальної власності. Я був там, але двері виламали в експозицію. Можливо, вони виносять роботи десь. Ніхто не показував рішення суду. Я був у кабінеті, вони самі проломилися, навіть не попередили, що ламають двері".
Деталі: У соцмережі на сторінці музею повідомили, що правоохоронці вторглися до музею незаконно: "без рішення суду" та ще й зламали вхідні двері.
У зв’язку з цим директор музею подав заяву до поліції̈ про пошкодження майна.
Повідомляється, що представники ДБР знаходяться у приміщенні музею та не пускають туди керівництво та журналістів.
Згодом директору музею вдалося потрапити всередину, де "ДБР описує колекцію та все фіксує".
У музеї Гончара "вимагають від влади пояснення цих дій".
Держбюро розслідувань інформації про "штурм" музею поки не коментувало.
Нагадаємо:
- 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
- Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
- Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.