ГБРовцы штурмом ворвались в музей Гончара – директор обратился в полицию
Директор музея Ивана Гончара Петр Гончар заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
Источник: пресс-служба "Евросолидарности", Facebook-страница музея, hromadske
Прямая речь Гончара: "Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на просмотр коллекции. Запрещали.
Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своими должностными обязанностями, что они имеют право общественные помещения осматривать.
Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают дверь".
Детали: В соцсети на странице музея сообщили, что правоохранители вторглись в музей незаконно: "без решения суда" и еще сломали входную дверь.
В связи с этим директор музея подал заявление в полициӥ о повреждении имущества.
Сообщается, что представители ГБР находятся в помещении музея и не пускают туда руководство и журналистов.
Впоследствии директору музея удалось попасть внутрь, где "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует".
В музее Гончара "требуют от власти объяснения этих действий".
Впоследствии в ГБР сообщили СМИ, что в музее проводят следственные действия: "Там проходят следственные действия, которые проводятся следователями ГБР. Относительно содержания действий, которые проводятся в музее Гончара, нет разрешения следователя на их обнародования".
На просьбу прокомментировать заявление директора музея о незаконном проникновении ГБР в здание и его обращение по данному факту в полицию в госбюро заявили: "Это его право".
Также в ГБР отказались уточнить, предъявляли ли директору музея основания для проведения следственных действий, ссылаясь на отсутствие разрешения следователя.
Напомним:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.