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ГБРовцы штурмом ворвались в музей Гончара – директор обратился в полицию

Вторник, 26 мая 2020, 18:13
ГБРовцы штурмом ворвались в музей Гончара – директор обратился в полицию
ФОТО: FB МУЗЕЯ ИВАНА ГОНЧАРА

Директор музея Ивана Гончара Петр Гончар заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.

Источник: пресс-служба "Евросолидарности", Facebook-страница музея, hromadske

Прямая речь Гончара: "Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на просмотр коллекции. Запрещали.

Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своими должностными обязанностями, что они имеют право общественные помещения осматривать.

Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают дверь".

Детали: В соцсети на странице музея сообщили, что правоохранители вторглись в музей незаконно: "без решения суда" и еще сломали входную дверь.

В связи с этим директор музея подал заявление в полициӥ о повреждении имущества.

 
ФОТО: "ЕВРОСОЛИДАРНоСТЬ"

Сообщается, что представители ГБР находятся в помещении музея и не пускают туда руководство и журналистов.

Впоследствии директору музея удалось попасть внутрь, где "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует".

 
ФОТО: "ЕВРОСОЛИДАРНоСТЬ"

В музее Гончара "требуют от власти объяснения этих действий".

Впоследствии в ГБР сообщили СМИ, что в музее проводят следственные действия: "Там проходят следственные действия, которые проводятся следователями ГБР. Относительно содержания действий, которые проводятся в музее Гончара, нет разрешения следователя на их обнародования".

На просьбу прокомментировать заявление директора музея о незаконном проникновении ГБР в здание и его обращение по данному факту в полицию в госбюро заявили: "Это его право".

Также в ГБР отказались уточнить, предъявляли ли директору музея основания для проведения следственных действий, ссылаясь на отсутствие разрешения следователя.

 
ФОТО: FB Музея Ивана Гончара
 
ФОТО: FB Музея Ивана Гончара
 
ФОТО: FB Музея Ивана Гончара

Напомним: 

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.

Украинская правда

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Темы: ГБРПорошенко
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