Усі розділи
Укр / Рус

Комітет Ради хоче зібратися через згвалтування у відділку поліції

Вівторок, 26 травня 2020, 21:24

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує розглянути справу двох поліцейських із Кагарлика на Київщині, підозрюваних у зґвалтуванні й побитті жінки у відділенні поліції.

Джерело: сайт комітету

Дослівно: "1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року".

Деталі: На засідання запросять керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Читайте також: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Передісторія:

Українська правда
Теми: Верховна РадаКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ

списокУкрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів

фотоДБРівці штурмом увірвалися в музей Гончара – директор звернувся в поліцію

оновленоСуд арештував поліцейських Кагарлика, яких підозрюють у згвалтуванні і катуванні жінки

Великий футбол повертається в Україну: МОЗ дало добро відновити матчі

Путін визначив нову дату параду Перемоги в Росії

Усі головні новини...
Верховна Рада
Через 5 днів "Батьківщина" повернулася з ізоляції
На смерть нардепа Давиденка відреагував спікер Ради
Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство
Останні новини
22:40
Новини економіки: звільнення керівника Держгеокадастру, податковий закон
22:28
відеоУ ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара
22:04
Новини 26 травня: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика
21:48
Підрядник замовив "інформаційну війну" проти Укравтодору – Кубраков
21:30
Російські найманці вбили військовослужбовця ЗСУ
21:24
Комітет Ради хоче зібратися через згвалтування у відділку поліції
21:16
Помер український письменник Мойсей Фішбейн
21:01
Apple відкриває компанію в Україні – ЗМІ
20:48
Президент затвердив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
20:45
списокУкрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів
Усі новини...