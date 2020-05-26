Комітет Ради хоче зібратися через згвалтування у відділку поліції
Вівторок, 26 травня 2020, 21:24
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує розглянути справу двох поліцейських із Кагарлика на Київщині, підозрюваних у зґвалтуванні й побитті жінки у відділенні поліції.
Джерело: сайт комітету
Дослівно: "1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року".
Деталі: На засідання запросять керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і згвалтуванням затриманої жінки.
- Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на згвалтування поліцейськими у Кагарлику: вони перебувають під вартою.
Українська правда