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Комитет Рады хочет собраться из-за изнасилования в отделении полиции

Вторник, 26 мая 2020, 21:24
Комитет Рады хочет собраться из-за изнасилования в отделении полиции

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Источник: сайт комитета

Дословно: "1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседание Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года".

Детали: На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКиевская область
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