Комитет Рады хочет собраться через изнасилование в отделении полиции
Вторник, 26 мая 2020, 21:24
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлык Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.
Источник: сайт комитета
Дословно: "1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседание Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года".
Детали: На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
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Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.
- Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке: они находятся под стражей.
Украинская правда