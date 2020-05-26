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Комитет Рады хочет собраться через изнасилование в отделении полиции

Вторник, 26 мая 2020, 21:24

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлык Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Источник: сайт комитета

Дословно: "1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседание Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года".

Детали: На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКиевская область


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