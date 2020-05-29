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Кількість нових хворих COVID-19 в Україні не йде на спад, але одужують більше

П'ятниця, 29 травня 2020, 09:11
Кількість нових хворих COVID-19 в Україні не йде на спад, але одужують більше

429 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили в Україні за добу 28 травня, одужали 495 хворих, 10 пацієнтів померли, крім того, чекають на діагноз 1 011 особа з підозрою на коронавірус.

Джерело: дані РНБО, МОЗ, ЦГЗ

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що найбільше нових випадків за добу зареєстровано у Чернівецькій (58) і Львівській (50) областях, а також у місті Київ (56).

 

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіли 429 осіб, з них 66 дітей та 66 медпрацівників. Було госпіталізовано 106 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому одужали 495 осіб.

Це дуже гарна вже в нас тенденція, коли кількість одужавших перевищує кількість людей, які захворіли (за добу).

Загалом за час пандемії в Україні захворіли (на коронавірус) 22 811 осіб, з них 1 693 дитини, а також 4 411 медпрацівників.

Загалом одужали 8 934 особи. З них 2 169 медичний працівників.

Летальних випадків 679.

За попередню добу здійснено 10 533 дослідження методом ПЛР".

 
Інфографіка УП щодо коронавірусу

Цьому передувало:

  • За добу 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 477 осіб, 11 хворих померли, 444 – одужали.
  • 26 травня коронавірусну хворобу було діагностовано у 321 людини, 14 хворих померли, 420 пацієнтів одужали. Це був другий день поспіль, коли кількість нових випадків була меншою за кількість одужань.
  • 25 травня COVID-19 підтвердили у 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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