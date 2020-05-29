Кількість нових хворих COVID-19 в Україні не йде на спад, але одужують більше

429 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили в Україні за добу 28 травня, одужали 495 хворих, 10 пацієнтів померли, крім того, чекають на діагноз 1 011 особа з підозрою на коронавірус.

Джерело: дані РНБО, МОЗ, ЦГЗ

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що найбільше нових випадків за добу зареєстровано у Чернівецькій (58) і Львівській (50) областях, а також у місті Київ (56).

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіли 429 осіб, з них 66 дітей та 66 медпрацівників. Було госпіталізовано 106 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому одужали 495 осіб.

Це дуже гарна вже в нас тенденція, коли кількість одужавших перевищує кількість людей, які захворіли (за добу).

Загалом за час пандемії в Україні захворіли (на коронавірус) 22 811 осіб, з них 1 693 дитини, а також 4 411 медпрацівників.

Загалом одужали 8 934 особи. З них 2 169 медичний працівників.

Летальних випадків 679.

За попередню добу здійснено 10 533 дослідження методом ПЛР".

Цьому передувало: