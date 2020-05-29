Количество новых больных COVID-19 в Украине не идет на спад, но выздоравливают больше

429 новых случаев заболевания COVID-19 установили в Украине за сутки 28 мая, выздоровели 495 больных, 10 пациентов умерли, кроме того, ожидают диагноза 1011 человек с подозрением на коронавирус.

Источник: данные СНБО, МОЗ, ЦОЗ

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой (58) и Львовской (50) областях, а также в городе Киев (56).

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом выздоровели 495 человек.

Это очень хорошая уже у нас тенденция, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших (за сутки).

Всего за время пандемии в Украине заболели (коронавирусом) 22 811 человек, из них 1 693 ребенка, а также 4 411 медработников.

В целом выздоровели 8 934 человека. Из них 2 169 медицинских работников.

Летальных случаев 679.

За минувшие сутки проведено 10 533 исследования методом ПЦР".

Этому предшествовало: