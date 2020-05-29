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Верховний суд просить терміново перевірити, чи конституційний карантин в Україні

П'ятниця, 29 травня 2020, 15:29

Верховний суд просить Конституційний суд терміново перевірити на конституційність окремі рішення Кабміну і Верховної Ради про карантинні обмеження на час епідемії коронавіруса.    

Джерело: Повідомлення Верховного суду на сайті Судової влади

Дослівно: "Пленум ВС попросив КСУ визнати провадження за цим поданням невідкладним і розглянути його в строк, який не перевищує один календарний місяць".

Деталі: Пленум Верховного суду зазначив, що з розумінням ставиться до ситуації в державі, що склалася у зв’язку епідемією, та "в цілому підтримує заходи, спрямовані на подолання зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки та захист здоров’я громадян", які не суперечать Конституції.

Водночас він просить перевірити конституційність окремих положень постанови Кабміну від 20 травня про карантинні обмеження, розпорядження Кабміну від 14 березня щодо обмеження перетинання державного кордону і окремі норми закону від 13 квітня № 553-IX, яким вносяться зміни до держбюджету в умовах карантину.

Верховний суд звертає увагу, що передбачені Кабміном протиепідемічні заходи, пов’язані з самоізоляцією, обмежують право особи на свободу пересування, право вільно залишати територію України, права на мирні зібрання (останні два можуть бути обмежені лише законом, а не актами уряду).

У ВС також є питання щодо дозволу одним суб’єктам господарювання працювати, а іншим – ні, оскільки згідно із Конституцією громадяни мають рівні конституційні права і свободи.

Крім того, ВС вказав, що Кабмін здійснив обмеження певних конституційних прав, що можливо лише в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Законом про зміни до бюджету, яким "обмежено зарплату працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, а також народних депутатів, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами", на думку ВС, було здійснено непропорційне втручання в майнові права цих осіб.

Передісторія:

  • 18 квітня президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів почав  запроваджувати обмежувальні заходи в Україні з 12 березня.
  • Кілька разів він їх змінював і продовжував.
  • Наразі до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.

Українська правда
Теми: УкраїнаКонституціякарантин


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