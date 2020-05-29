Верховный суд просит срочно проверить, конституционный ли карантин в Украине

Верховный суд просит Конституционный суд срочно проверить на конституционность отдельные решения Кабмина и Верховной Рады о карантине на время эпидемии коронавируса.

Источник: Сообщение Верховного суда на сайте Судебной власти

Дословно: "Пленум ВС попросил КСУ признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц".

Детали: Пленум Верховного суда отметил, что с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся в связи эпидемией, и "в целом поддерживает меры, направленные на преодоление внешних и внутренних угроз безопасности и защите здоровья граждан", которые не противоречат Конституции.

В то же время он просит проверить конституционность отдельных положений постановления Кабмина от 20 мая о карантине, распоряжения Кабмина от 14 марта об ограничении пересечения государственной границы и отдельные нормы закона от 13 апреля № 553-IX, которым вносятся изменения в госбюджет в условиях карантина.

Верховный суд обращает внимание, предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения, право свободно оставлять территорию Украины, право на мирные собрания (последние два могут быть ограничены только законом, а не актами правительства).

Также у ВС есть претензии к разрешению одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, поскольку согласно Конституции граждане имеют равные конституционные права и свободы.

Кроме того, ВС указал, что Кабмин осуществил ограничения определенных конституционных прав, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.

Законом об изменениях в бюджет, которым "ограниченно зарплату работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами", по мнению ВС, было осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права.

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