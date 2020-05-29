Поліція про стрілянину в Броварах: не поділили пасажирів
П'ятниця, 29 травня 2020, 19:35
В поліції заявили, що масова стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку маршруток за напрямком "Бровари-Київ".
Джерело: Facebook сторінка МВС
Дослівно: "Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва
Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку".
Деталі: В коментарі "Українській правді" речник МВС Артем Шевченко уточнив, що "ці ТОВки є причетними до конфлікту навколо перевезень щонайменше, а до стрілянини - конкретні особи, а не ТОВки причетні".
Передісторія:
- Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
Українська правда