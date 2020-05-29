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Поліція про стрілянину в Броварах: не поділили пасажирів

П'ятниця, 29 травня 2020, 19:35

В поліції заявили, що масова стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку маршруток за напрямком "Бровари-Київ".

Джерело: Facebook сторінка МВС

Дослівно: "Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва

Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку".

Деталі: В коментарі "Українській правді" речник МВС Артем Шевченко уточнив, що "ці ТОВки є причетними до конфлікту навколо перевезень щонайменше, а до стрілянини - конкретні особи, а не ТОВки причетні".

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини. За статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.

Українська правда
Теми: Броварикримінал


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