Полиция о стрельбе в Броварах: не поделили пассажиров

В полиции заявили, что массовая стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока маршруток по направлению "Бровары-Киев".

Источник: Facebook страница МВД

Дословно: "Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока".

Детали: В комментарии "Украинской правде" руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко уточнил, что "эти фирмы причастны к конфликту вокруг перевозок как минимум, а к стрельбе – конкретные лица, а не фирмы причастны".