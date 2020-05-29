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Полиция о стрельбе в Броварах: не поделили пассажиров

Пятница, 29 мая 2020, 19:35

В полиции заявили, что массовая стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока маршруток по направлению "Бровары-Киев".

Источник: Facebook страница МВД

Дословно: "Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока".

Детали: В комментарии "Украинской правде" руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко уточнил, что "эти фирмы причастны к конфликту вокруг перевозок как минимум, а к стрельбе – конкретные лица, а не фирмы причастны".

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Через перестрелку в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Украинская правда
Темы: Броварыкриминал


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