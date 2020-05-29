Полиция о стрельбе в Броварах: не поделили пассажиров
В полиции заявили, что массовая стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока маршруток по направлению "Бровары-Киев".
Источник: Facebook страница МВД
Дословно: "Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.
После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока".
Детали: В комментарии "Украинской правде" руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко уточнил, что "эти фирмы причастны к конфликту вокруг перевозок как минимум, а к стрельбе – конкретные лица, а не фирмы причастны".
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Через перестрелку в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
- Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.