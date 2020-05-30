Полиция определила заказчиков перестрелки в Броварах – МВД

Полиция определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся".

Детали: Геращенко сообщил, что в субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок в Броварах.

Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

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