Полиция определила заказчиков перестрелки в Броварах – МВД
Суббота, 30 мая 2020, 12:40
Полиция определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.
Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся".
Детали: Геращенко сообщил, что в субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок в Броварах.
Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.
Затримання спецпідрозідлом @Police_KORD у Броварах на одному з підприємств міста підозрюваних у причетності до ранковой стрілянини 29 травня. @NPU_GOV_UA @police_kyiv_obl pic.twitter.com/IQhVbhBG9b— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 30, 2020
Предыстория:
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть - из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Через перестрелку в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
- Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.
Украинская правда