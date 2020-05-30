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Полиция определила заказчиков перестрелки в Броварах – МВД

Суббота, 30 мая 2020, 12:40
ФОТО KV.NPU.GOV.UA

Полиция определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся".

Детали: Геращенко сообщил, что в субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок в Броварах.

Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Предыстория:

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть - из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Через перестрелку в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Украинская правда
Темы: БроварыкриминалМВД


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