Розсекречені декларації СБУ: ексзаступник голови купив BMW, отримав спадок і паркується "у тещі"

Колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко після звільнення купив BMW Х5 і користується паркувальним місцем, яке нібито придбала його теща-пенсіонерка.

Джерело: декларація Кононенка за 2019 рік

Деталі: Машиномісце, яке належить тещі Кононенка, розташоване в тому самому будинку, де експравоохоронець приватизував елітну службову квартиру.

Раніше ЗМІ звертали увагу, що пенсіонерка не живе в Києві та не має власного авто. При цьому паркомісце може коштувати близько 40 тисяч доларів.

Сам Кононенко на питання журналістів про те, яким чином його теща придбала це майно, говорив, що "в неї є троє дітей, які їй допомагають".

Паркомісце, яким користується Коненко, придбане нібито його тещею Для збільшення – натисніть на зображення

Крім того, згідно з декларацією, дружина Кононенка, Олена Леонідівна, в кінці 2017 року отримала позику на суму, схожу на вартість паркомісця. 42 тисячі доларів жінці позичив такий собі Вознюк Сергій Леонідович – ймовірно, її рідний брат.

Сукупний дохід родини за 2019 рік склав 1,99 мільйона гривень. Найбільша частка у цій сумі – державна зарплатня Кононенка, отримана до звільнення. Це 1,4 мільйона гривень за півроку. Також він отримав 73,4 тисячі гривень пенсії і більше доходів не мав.

Зарплата дружини за рік склала 178,8 тисячі гривень. Ще 313,2 тисячі жінка отримала від надання майна в оренду і 6 тисячі – від продажу невказаного майна.

Дочка Кононенків мала 24,5 тисячі гривень стипендії і ще 13,5 тисячі зарплати за весь рік.

З грошових накопичень родина задекларувала лише 85 тисяч гривень готівкою. Належать вони дружині ексчиновника.

Родина Кононенка задекларувала лише 85 тисяч гривень готівки

Водночас, минулого року родина Кононенків отримала у власність низку нерухомості.

Сам експрацівник СБУ став власником квартири у Черкасах площею у 52,8 квадратів, однієї ділянки на 4,3 га у Кіровоградській області та двох менших у Черкаській.

Згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно, все це Кононенко отримав як спадщину. Крім цього майна йому особисто належить лише приватизована квартира.

Водночас, у власності 25-річної дочки Кононенка, на той момент студентки, з’явилась квартира в Черкасах на 65,4 квадратних метра. Відповідно до реєстру прав на нерухомість, підставою для отримання квартири був договір купівлі-продажу.

У дружини Кононенка з’явилось "нежитлове приміщення" площею 6,3 метра, розташоване в тому ж елітному будинку в центрі Києва, де родина приватизувала квартиру.

Крім того, минулого року, вже після звільнення експрацівник СБУ придбав BMW Х5 2017 року випуску за 940 тисяч гривень. Крім нього у родини є Volkswagen Jetta, а також старенькі ВАЗ і ЗАЗ, усе записане на дружину.

Що було раніше: Декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. У відомстві це пояснювали забезпеченням безпеки спецслужбовців. У 2019 році був ухвалений Радою і підписаний президентом Володимиром Зеленським закон, який перезавантажує Нацагенство з питань запобігання корупції та, зокрема, відкриває декларації працівників СБУ.

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