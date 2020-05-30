Рассекреченные декларации СБУ: экс-зам главы купил BMW, получил наследство и паркуется "у тещи"

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко после освобождения купил BMW Х5 и пользуется парковочным местом, которое якобы приобрела его теща-пенсионерка.

Источник: декларация Кононенко за 2019 год

Детали: Машиноместо, которое принадлежит теще Кононенко, расположено в том же доме, где экс-правоохраниетль приватизировал элитную служебную квартиру.

Ранее СМИ обращали внимание, что пенсионерка не живет в Киеве и не имеет собственного авто. При этом паркоместо может стоить около 40 тысяч долларов.

Сам Кононенко на вопросы журналистов о том, каким образом его теща приобрела это имущество, говорил, что "у нее есть трое детей, которые ей помогают".

Паркоместо, которым пользуется Коненко, приобретенное якобы его тещей ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ - Нажмите на изображение

Кроме того, согласно декларации, жена Кононенко, Елена Леонидовна, в конца 2017 года году получила заем на сумму, похожую на стоимость паркоместа. 42 тысячи долларов долларов женщине одолжил некий Вознюк Сергей Леонидович – вероятно, ее родной брат.

Совокупный доход семьи за 2019 год составил 1,99 миллиона гривен. Самая большая доля в этой сумме – государственная зарплата Кононенко, полученная до увольнения. Это 1,4 миллиона гривен за полгода. Также он получил 73,4 тысячи гривен пенсии и больше доходов не имел.

Зарплата жены за год составила 178,8 тысячи гривен. Еще 313,2 тысячи женщина получила от предоставления имущества в аренду и 6 тысяч – от продажи неуказанного имущества.

У дочери Кононенко было 24,5 тысячи гривен стипендии и еще 13,5 тысячи зарплаты за весь год.

Из денежных накоплений семья задекларировала лишь 85 тысяч гривен наличными. Принадлежат они жене экс-чиновника.

Семья Кононенко задекларировала только 85 тысяч гривен наличных

В то же время, в прошлом году семья Кононенко получила в собственность ряд недвижимости.

Сам экс-работник СБУ стал владельцем квартиры в Черкассах площадью 52,8 квадратов, одного участка на 4,3 га в Кировоградской области и двух поменьше в Черкасской.

Согласно данным реестра прав на недвижимое имущество, все это Кононенко получил по наследству. Кроме этого имущества ему лично принадлежит только приватизированная квартира.

В то же время, в собственности 25-летней дочери Кононенко, на тот момент студентки, появилась квартира в Черкассах на 65,4 квадратных метра. Согласно реестру прав на недвижимость, основанием для получения квартиры был договор купли-продажи.

У жены Кононенко появилось "нежилое помещение" площадью 6,3 метра, расположенное в том же элитном доме в центре Киева, где семья приватизировала квартиру.

Кроме того, в прошлом году, уже после увольнения экс-сотрудник СБУ приобрел BMW Х5 2017 выпуска за 940 тысяч гривен. Кроме него у семьи есть Volkswagen Jetta, а также старенькие ВАЗ и ЗАЗ, все записано на жену.

Что было раньше: Декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В ведомстве это объясняли обеспечением безопасности спецслужащих. В 2019 году был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским закон, который перезагружает Нацагенство по предупреждению коррупции и, в частности, открывает декларации работников СБУ.

Напомним