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Рассекреченные декларации СБУ: экс-зам главы купил BMW, получил наследство и паркуется "у тещи"

Суббота, 30 мая 2020, 16:18

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко после освобождения купил BMW Х5 и пользуется парковочным местом, которое якобы приобрела его теща-пенсионерка.

Источник: декларация Кононенко за 2019 год

Детали: Машиноместо, которое принадлежит теще Кононенко, расположено в том же доме, где экс-правоохраниетль приватизировал элитную служебную квартиру.

Ранее СМИ обращали внимание, что пенсионерка не живет в Киеве и не имеет собственного авто. При этом паркоместо может стоить около 40 тысяч долларов.

Сам Кононенко на вопросы журналистов о том, каким образом его теща приобрела это имущество, говорил, что "у нее есть трое детей, которые ей помогают".

Паркоместо, которым пользуется Коненко, приобретенное якобы его тещей
Паркоместо, которым пользуется Коненко, приобретенное якобы его тещей
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Кроме того, согласно декларации, жена Кононенко, Елена Леонидовна, в конца 2017 года году получила заем на сумму, похожую на стоимость паркоместа. 42 тысячи долларов долларов женщине одолжил некий Вознюк Сергей Леонидович – вероятно, ее родной брат.

Совокупный доход семьи за 2019 год составил 1,99 миллиона гривен. Самая большая доля в этой сумме – государственная зарплата Кононенко, полученная до увольнения. Это 1,4 миллиона гривен за полгода. Также он получил 73,4 тысячи гривен пенсии и больше доходов не имел.

Зарплата жены за год составила 178,8 тысячи гривен. Еще 313,2 тысячи женщина получила от предоставления имущества в аренду и 6 тысяч – от продажи неуказанного имущества.

У дочери Кононенко было 24,5 тысячи гривен стипендии и еще 13,5 тысячи зарплаты за весь год.

Из денежных накоплений семья задекларировала лишь 85 тысяч долларов наличными. Принадлежат они жене экс-чиновника.

Семья Кононенко задекларировала только 85 тысяч гривен наличных
Семья Кононенко задекларировала только 85 тысяч долларов наличных

В то же время, в прошлом году семья Кононенко получила в собственность ряд недвижимости.

Сам экс-работник СБУ стал владельцем квартиры в Черкассах площадью 52,8 квадратов, одного участка на 4,3 га в Кировоградской области и двух поменьше в Черкасской.

Согласно данным реестра прав на недвижимое имущество, все это Кононенко получил по наследству. Кроме этого имущества ему лично принадлежит только приватизированная квартира.

 

В то же время, в собственности 25-летней дочери Кононенко, на тот момент студентки, появилась квартира в Черкассах на 65,4 квадратных метра. Согласно реестру прав на недвижимость, основанием для получения квартиры был договор купли-продажи.

У жены Кононенко появилось "нежилое помещение" площадью 6,3 метра, расположенное в том же элитном доме в центре Киева, где семья приватизировала квартиру.

Кроме того, в прошлом году, уже после увольнения экс-сотрудник СБУ приобрел BMW Х5 2017 выпуска за 940 тысяч гривен. Кроме него у семьи есть Volkswagen Jetta, а также старенькие ВАЗ и ЗАЗ, все записано на жену.

Что было раньше: Декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В ведомстве это объясняли обеспечением безопасности спецслужащих. В 2019 году был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским закон, который перезагружает Нацагенство по предупреждению коррупции и, в частности, открывает декларации работников СБУ.

Напомним

  • В декабре 2018 года СМИ сообщали, что Кононенко получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более 6 миллионов гривен.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. 
  • 6 июня 2019 суд арестовал имущество Кононенко по инициативе бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Соня Лукашова, УП

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Темы: декларацииСБУ
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