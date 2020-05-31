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Двое "слуг народа" заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Воскресенье, 31 мая 2020, 19:40

Нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский объявили, что будут участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева.

Источник: обращение Ткаченко в Facebook, видеообращение Дубинского

Прямая речь Ткаченко: "Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно.

Поэтому решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев".

Детали: В то же время, другой нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский тоже опубликовал видео, где заявил, что будет принимать участие в праймериз.

Прямая речь Дубинского: "Принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы Украины.

Давайте вместе сделаем этот город снова не туевым, а каштановым, наведем здесь порядок".

Что предшествовало: 19 мая депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.

Ранее первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что на выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это не обязательно нардепы Николай Тищенко или Александр Ткаченко.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыКиев


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