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Степанов заявив, що мери міст не можуть скасовувати карантин

Понеділок, 4 травня 2020, 10:08
Степанов заявив, що мери міст не можуть скасовувати карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що чиновники не можуть приймати рішення, чи виходити конкретному місту з карантину, такі повноваження має лише Кабмін.

Джерело: брифінг МОЗ 4 травня

Пряма мова: "Це рішення не ґрунтується на тому чи іншому баченні чиновників, для того, щоб виходити з такими ініціативами МОЗ збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів, дивимося на міжнародну практику і потім вже на основі порад наших фахівців робимо ті чи інші пропозиції.

Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст мені не відомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому це суто політичне рішення.

Якщо ми говоримо про юридичну частину рішення, то згідно з закону про інфекційні хвороби, визначено, що ведення карантину на території країни це прерогатива виключно Кабінету міністрів".

Деталі: За його словами, під час вирішення питання про вихід з карантину до уваги також береться кількість захворювання, перебіг хвороби, все залежить від регіону, тестувань та інші чинники.

Степанов додав, що розуміє свою відповідальність за це.

Міністр зазначив, що з юридичної точки зору – це порушення закону, бо в органів місцевого самоврядування немає таких повноважень.

Читати більше: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
  • Міського голову Черкас підтримали й інші українські мери, зокрема, Івано-Франківська.

Альона Мазуренко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
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