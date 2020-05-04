Усі розділи
Укр / Рус

Степанов заявив, що мери міст не можуть скасовувати карантин

Понеділок, 4 травня 2020, 10:08

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що чиновники не можуть приймати рішення, чи виходити конкретному місту з карантину, такі повноваження має лише Кабмін.

Джерело: брифінг МОЗ 4 травня

Пряма мова: "Це рішення не ґрунтується на тому чи іншому баченні чиновників, для того, щоб виходити з такими ініціативами МОЗ збирає відповідних фахівців, епідеміологів, вірусологів, дивимося на міжнародну практику і потім вже на основі порад наших фахівців робимо ті чи інші пропозиції.

Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст мені не відомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому це суто політичне рішення.

Якщо ми говоримо про юридичну частину рішення, то згідно з закону про інфекційні хвороби, визначено, що ведення карантину на території країни це прерогатива виключно Кабінету міністрів".

Деталі: За його словами, під час вирішення питання про вихід з карантину до уваги також береться кількість захворювання, перебіг хвороби, все залежить від регіону, тестувань та інші чинники.

Степанов додав, що розуміє свою відповідальність за це.

Міністр зазначив, що з юридичної точки зору – це порушення закону, бо в органів місцевого самоврядування немає таких повноважень.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень

Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці

Грози з градом і навіть сніг: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Черкаська ОДА просить суд скасувати послаблення карантину в Черкасах

Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

Усі головні новини...
карантин
Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці
Польща після півтора місяців карантину відкриває ТРЦ і готелі
В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочивальників
Останні новини
10:14
У МОЗ анонсують проведення планових операцій та госпіталізацій, але за певних умов
10:08
Степанов заявив, що мери міст не можуть скасовувати карантин
10:04
Офіційний курс: гривня майже не змінилась
09:55
Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці
09:44
Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад п'ятого тижня навчання
09:43
Польща після півтора місяців карантину відкриває ТРЦ і готелі
09:38
Гончарук розповів про спілкування із Зеленським після звільнення
09:29
Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться в США до кінця року
09:26
інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень
09:10
Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!