Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що за порушення карантину Нацполіція виписала 29 адмінпротоколів мережі "Епіцентр", загалом правоохоронці склали 10 303 адмінпротоколи.

Джерело: позачергове засідання Кабінету міністрів, МВС

Пряма мова: "За останній час поліція склала 10 тисяч 303 протоколи про порушення карантинних норм. В тому числі, ми провели перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентр" та "Нова лінія".

Виписали 94 протоколи по супермаркетам, 29 мережі "Епіцентр", 140 протоколів – мережам громадського харчування. В торгових центрах були випадки, коли торгували меблями та предметами електроніки та іншими товарами, які не передбачені карантином".

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