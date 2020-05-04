Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що за порушення карантину Нацполіція виписала 29 адмінпротоколів мережі "Епіцентр", загалом правоохоронці склали 10 303 адмінпротоколи.

Джерело: позачергове засідання Кабінету міністрів, МВС

Пряма мова: "За останній час поліція склала 10 тисяч 303 протоколи про порушення карантинних норм. В тому числі, ми провели перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентр" та "Нова лінія".

Виписали 94 протоколи по супермаркетам, 29 мережі "Епіцентр", 140 протоколів – мережам громадського харчування. В торгових центрах були випадки, коли торгували меблями та предметами електроніки та іншими товарами, які не передбачені карантином

Перевірка встановила, що в кожній області були порушення. Лідером порушень в галузі об’єктів громадського харчування стала Рівненська - 26 випадків, коли з порушеннями працювали кафе та ресторани, Харківська -14, Донецька – 17, Запоріжська область – 12.

В тому числі і ресторани у місті Київ: "Виноградний хутір", "Моншер", "Велюр", "Фабіус". Всі ці ресторани порушили вимоги карантину. Їм вже виписали адміністративні протоколи. Сподіваємось, суди нас підтримають. Зараз всі ці заклади зачинені".

Деталі: За словами Авакова, рішення про зняття карантинних обмежень повинні прийматись з урахуванням розвитку епідемій в кожному регіоні країни. Тому, місцева влада повинна сама приймати рішення та нести за це відповідальність.

Міністр зазначив, що поліція зареєструвала зменшення кількості тяжких злочинів під час карантину. Зокрема, кількість умисних вбивств зменшилось на 36%, тяжкі тілесні ушкодження – 68%, розбій - 36%, пограбування – 50%.

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