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Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Понеділок, 4 травня 2020, 16:47
Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Найближчими днями україно-грузинський політик Міхеїл Саакашвілі отримає офіційну посаду в Україні.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.

Пряма мова: "Найближчими днями його (Саакашвілі – ред.) призначать. Не можемо поки говорити, ким його призначать, адже про це має сказати президент".

"Можу лише сказати, що він допомагатиме працювати уряду".

Передісторія:

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посадувіцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • Однаку Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
  • Крім того, Саакашвілі не вдалосязразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. 
  • Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.

Роман Кравець, УП
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