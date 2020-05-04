Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Найближчими днями україно-грузинський політик Міхеїл Саакашвілі отримає офіційну посаду в Україні.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.

Пряма мова: "Найближчими днями його (Саакашвілі – ред.) призначать. Не можемо поки говорити, ким його призначать, адже про це має сказати президент".

"Можу лише сказати, що він допомагатиме працювати уряду".

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