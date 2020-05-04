Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела
Понеділок, 4 травня 2020, 16:47
Найближчими днями україно-грузинський політик Міхеїл Саакашвілі отримає офіційну посаду в Україні.
Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.
Пряма мова: "Найближчими днями його (Саакашвілі – ред.) призначать. Не можемо поки говорити, ким його призначать, адже про це має сказати президент".
"Можу лише сказати, що він допомагатиме працювати уряду".
Передісторія:
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посадувіцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- Однаку Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.К
- Крім того, Саакашвілі не вдалосязразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром.
- Згодом Саакашвілі говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.
Роман Кравець, УП