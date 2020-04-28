Саакашвілі говорить депутатам уже більше про позицію радника Зеленського
Колишній президент Грузії та колишній керівник Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі, імовірно, не стане віцепрем’єром із реформ.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламентських колах
Пряма мова одного з керівників фракції "Слуга народу": "Ми вже заплуталися. То він кандидат, то не кандидат".
Деталі: Як зазначили інші депутати в розмові з УП, Офіс президента не намагався збирати голоси щодо призначення Саакашвілі.
У ці хвилини відбувається зустріч Саакашвілі із фракцією "Голос". Співрозмовники у цій фракції повідомляють УП, що Саакашвілі поводиться досить спокійно і вже не агітує голосувати за себе в якості віцепрем‘єра.
Пряма мова одного зі співрозмовників у фракції "Голос": "У нас зараз зустріч, Міхо говорить вже більше про позицію радника Зеленського. Очевидно, що "слуги" прокатали його".
Інші подробиці: За даними УП, уряд не надсилав до Верховної Ради документи щодо Саакашвілі, це робив прем'єр – але "сьогодні наче відкликав" подання.
Цьому передувало: 22 квітня стало відомо, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він погодився працювати в уряді Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.
Однак у Грузії заявили, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.
Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за призначення його віцепрем’єром.
У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловлював думку, що в команді Зеленського "достатня кількість колег, які могли б проводити реформи".
Передісторія:
- У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Грузинського громадянства його позбавили у грудні 2015 року.
- У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України – і той одразу повернувся в Київ, а потім навіть брав участь у виборах до Верховної Ради.
- Грузія домагалася екстрадиції Саакашвілі з України і за часів Петра Порошенка, і за президентства Володимира Зеленського. Також грузинська влада просила видати її колишнього президента з Польщі, коли Саакашвілі перебував там після вигнання з України.