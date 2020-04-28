Саакашвілі говорить депутатам уже більше про позицію радника Зеленського

Колишній президент Грузії та колишній керівник Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі, імовірно, не стане віцепрем’єром із реформ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламентських колах

Пряма мова одного з керівників фракції "Слуга народу": "Ми вже заплуталися. То він кандидат, то не кандидат".

Деталі: Як зазначили інші депутати в розмові з УП, Офіс президента не намагався збирати голоси щодо призначення Саакашвілі.

У ці хвилини відбувається зустріч Саакашвілі із фракцією "Голос". Співрозмовники у цій фракції повідомляють УП, що Саакашвілі поводиться досить спокійно і вже не агітує голосувати за себе в якості віцепрем‘єра.

Пряма мова одного зі співрозмовників у фракції "Голос": "У нас зараз зустріч, Міхо говорить вже більше про позицію радника Зеленського. Очевидно, що "слуги" прокатали його".

Інші подробиці: За даними УП, уряд не надсилав до Верховної Ради документи щодо Саакашвілі, це робив прем'єр – але "сьогодні наче відкликав" подання.

Цьому передувало: 22 квітня стало відомо, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він погодився працювати в уряді Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Однак у Грузії заявили, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.

Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за призначення його віцепрем’єром.

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловлював думку, що в команді Зеленського "достатня кількість колег, які могли б проводити реформи".

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