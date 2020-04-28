Саакашвілі говорить депутатам уже більше про позицію радника Зеленського

4804 перегляди
Вівторок, 28 квітня 2020, 14:37

Колишній президент Грузії та колишній керівник Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі, імовірно, не стане віцепрем’єром із реформ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламентських колах

Пряма мова одного з керівників фракції "Слуга народу": "Ми вже заплуталися. То він кандидат, то не кандидат".

Деталі: Як зазначили інші депутати в розмові з УП, Офіс президента не намагався збирати голоси щодо призначення Саакашвілі.

У ці хвилини відбувається зустріч Саакашвілі із фракцією "Голос". Співрозмовники у цій фракції повідомляють УП, що Саакашвілі поводиться досить спокійно і вже не агітує голосувати за себе в якості віцепрем‘єра.

Пряма мова одного зі співрозмовників у фракції "Голос": "У нас зараз зустріч, Міхо говорить вже більше про позицію радника Зеленського. Очевидно, що "слуги" прокатали його".

Інші подробиці: За даними УП, уряд не надсилав до Верховної Ради документи щодо Саакашвілі, це робив прем'єр – але "сьогодні, наче, відкликав" подання.

Цьому передувало: 22 квітня стало відомо, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він погодився працювати в уряді Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Однак у Грузії заявили, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.

Крім того, Саакашвілі не вдалося зразу переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за призначення його віцепрем’єром.  

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня наразі немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловлював думку, що в команді Зеленського "достатня кількість колег, які могли б проводити реформи".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Саакашвілі Кабінет міністрів Зеленський Слуга народу Голос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі 28 квітня 2020, 10:22
Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає 27 квітня 2020, 15:28
Саакашвілі про своє призначення в уряд: Голоси знайдуться 26 квітня 2020, 23:25
Усі новини
Головні новини
Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому
Кличко розповів, як і коли Київ почне виходити з карантину
28 квітня. No time to die: в Україні 5 днів стабільного росту, Туреччина скасує all inclusive, Трамп знову накинувся на Китай
На Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала фермерів і підприємців
Усі новини
комікси

Комікси для тих, хто любить чорний гумор

поради

Як нормалізувати життя у стресовий час