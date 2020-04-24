Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", доведеться ще шукати голоси – джерела

Експрезиденту Грузії та колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі не вдалося переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за призначення його віцепрем’єром.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СН

Пряма мова: "Загальної таблиці немає, але по окремих групах зараз обговорення і простежується тенденція, що ті хто сумнівалися, - стали проти. Ми ж тут не діти - Міша хоче прем‘єрство".

Деталі: Рішення щодо голосування за якесь питання приймається, коли є 70% підтримки фракції "Слуга народу". За словами джерел УП, зараз такої підтримки СН Саакашвілі не має. Тож перед ним постало завдання збирати голоси по інших фракціях.

Пряма мова: "Якщо він переконає інші фракції і переконає тих, хто ще сумнівається - наступного тижня може бути голосування по його кандидатурі".

Що передувало: Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де обговорювалося його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський. Саакашвілі відповідав на запитання народних депутатів щодо свого бачення реформ та руху країни вперед.

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