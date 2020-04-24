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Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", доведеться ще шукати голоси – джерела

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:42
Саакашвілі не вдалося переконати слуг, доведеться ще шукати голоси – джерела

Експрезиденту Грузії та колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі не вдалося переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за призначення його віцепрем’єром.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СН

Пряма мова: "Загальної таблиці немає, але по окремих групах зараз обговорення і простежується тенденція, що ті хто сумнівалися, - стали проти. Ми ж тут не діти - Міша хоче прем‘єрство".

Деталі: Рішення щодо голосування за якесь питання приймається, коли є 70% підтримки фракції "Слуга народу". За словами джерел УП, зараз такої підтримки СН Саакашвілі не має. Тож перед ним постало завдання збирати голоси по інших фракціях.

Пряма мова: "Якщо він переконає інші фракції і переконає тих, хто ще сумнівається - наступного тижня може бути голосування по його кандидатурі".

Що передувало: Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де обговорювалося його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський. Саакашвілі відповідав на запитання народних депутатів щодо свого бачення реформ та руху країни вперед.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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