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Укргідрометцентр радить утриматись від походів у гори та на високогір'я

Середа, 6 травня 2020, 06:54

6 травня та протягом першої половини доби 7 травня у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов.

Джерело: Укргідрометцентр в Facebook

Деталі: Внаслідок проходження активного циклону, очікується значне погіршення погодних умов: сильний вітер (пориви 10-20 м/с, подекуди до 24 м/с), значний дощ та мокрий сніг, місцями хуртовини!

Очікується приріст снігового покриву висотою:

на середньогір’ї - до 20 см,

на високогір'ї - до 35 см!

Спеціалісти радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.

Теми: Карпатипогода


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