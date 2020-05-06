Рябошапка: Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів
Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації.
Джерело: блог Рябошапки на "Українській правді"
Дослівно: "Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою.
І в цьому президент Зеленський вже нічим не відрізняється президента Порошенка, який так само руками свого генерального прокурора не дав можливості провести потрібну Україні реформу прокуратури у 2015-2016 роках".
Деталі: За словами Рябошапки, очищення прокуратури виявилось болючим для "бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво".
Ексгенпрокурор додав, що Венедіктова відмовилась від продовження реформи прокуратури. Поряд з цим створили апеляційні комісії, "щоб в ручному режимі" переглядати рішення про звільнення, іти на мирові угоди і "повернути "потрібних" колишніх прокурорів".
Також, за словами Рябошапки, наразі просто призначають "правильних людей" на посади в Офіс генерального прокурора без передбачених законом конкурсного добору або проходження атестації.
Крім того, за його словами, Венедіктова вирішила позбутись міжнародних партнерів у адміністративній комісії, щоб "призначити "правильних" людей на керівні посади в Офісі Генерального прокурора", і включила до неї більшість "підпорядкованих їй прокурорів".
Рябошапка наголосив, що "це спрацювало", бо вже провели низку таких призначень.
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Передісторія:
- Верховна Рада 17 березня призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.
- 5 травня Центр протидії корупції заявив, що Венедіктова видала наказ, яким із процесу очищення ГПУ викинула представників міжнародних партнерів та громадськість, тож тепер прокурорів фактично призначатимуть прокурори.
- Також повідомлялось, що генпрокурор Венедіктова своїм наказом поклала виконаня обов’язків прокурора міста Києва на Романа Говду, який обіймав цю посаду до грудня 2019 року і був звільнений Рябошапкою.