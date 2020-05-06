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Рябошапка: Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів

Середа, 6 травня 2020, 12:17

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації. 

Джерело: блог Рябошапки на "Українській правді"

Дослівно: "Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою.

І в цьому президент Зеленський вже нічим не відрізняється президента Порошенка, який так само руками свого генерального прокурора не дав можливості провести потрібну Україні реформу прокуратури у 2015-2016 роках".

Деталі: За словами Рябошапки, очищення прокуратури виявилось болючим для "бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво".

Ексгенпрокурор додав, що Венедіктова відмовилась від продовження реформи прокуратури. Поряд з цим створили апеляційні комісії, "щоб в ручному режимі" переглядати рішення про звільнення, іти на мирові угоди і "повернути "потрібних" колишніх прокурорів".

Також, за словами Рябошапки, наразі просто призначають "правильних людей" на посади в Офіс генерального прокурора без передбачених законом конкурсного добору або проходження атестації. 

Крім того, за його словами, Венедіктова вирішила позбутись міжнародних партнерів у адміністративній комісії, щоб "призначити "правильних" людей на керівні посади в Офісі Генерального прокурора", і включила до неї більшість "підпорядкованих їй прокурорів".

Рябошапка наголосив, що "це спрацювало", бо вже провели низку таких призначень.  

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Передісторія:

  • Верховна Рада 17 березня призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.
  • 5 травня Центр протидії корупції заявив, що Венедіктова видала наказ, яким із процесу очищення ГПУ викинула представників міжнародних партнерів та громадськість, тож тепер прокурорів фактично призначатимуть прокурори.
  • Також повідомлялось, що генпрокурор Венедіктова своїм наказом поклала виконаня обов’язків прокурора міста Києва на Романа Говду, який обіймав цю посаду до грудня 2019 року і був звільнений Рябошапкою. 

Українська правда
Теми: РябошапкаВенедіктовапрокуратурареформиЗеленський


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