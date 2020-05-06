Кернес: Шмигаль не знає, що таке метро і не розуміє людей

Міський голова Харкова Геннадій Кернес вважає, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль та уряд робить недостатньо для малого і середнього бізнесу.

Джерело: коментар Кернеса в ефірі телеканалу "НАШ"

Пряма мова: "Цей прем’єр-міністр Шмигаль він ні разу не був підприємцем, він постійно був директором, весь час під ним ходили.

Він не розуміє людей, він не розуміє, що таке метро, не розуміє, що таке залізниця, електричка чи ще щось. Він думає, що усе це "рассадники" (пряма мова збережена – УП) коронавірусу.

Краще б він подумав, де більше тестів взяти".

Деталі: За словами Кернеса, він хотів би, аби з 12 травня у Харкові відновили рух метрополітену, проте місто буде чекати на відповідне рішення уряду.

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