Кернес: Шмигаль не знає, що таке метро і не розуміє людей
Середа, 6 травня 2020, 18:01
Міський голова Харкова Геннадій Кернес вважає, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль та уряд робить недостатньо для малого і середнього бізнесу.
Джерело: коментар Кернеса в ефірі телеканалу "НАШ"
Пряма мова: "Цей прем’єр-міністр Шмигаль він ні разу не був підприємцем, він постійно був директором, весь час під ним ходили.
Він не розуміє людей, він не розуміє, що таке метро, не розуміє, що таке залізниця, електричка чи ще щось. Він думає, що усе це "рассадники" (пряма мова збережена – УП) коронавірусу.
Краще б він подумав, де більше тестів взяти".
Деталі: За словами Кернеса, він хотів би, аби з 12 травня у Харкові відновили рух метрополітену, проте місто буде чекати на відповідне рішення уряду.
Передісторія:
- 16 березня президент Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське транспортне сполучення і роботу метрополітенів із 18 березня, щоб не допустити поширення корона вірусу в Україну.
- Уряд на своєму засіданні ухвалив зупинити роботу метро вже з 17 березня.
- Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився зупиняти роботу метро: людям потрібно добиратись на роботу.
- Зеленський запевнив: якщо мер Харкова буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.
- 17 березня Кернес таки закрив метрополітен у Харкові.
Альона Мазуренко, УП